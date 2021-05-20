أبو عبيدة: قرار الضربة الصاروخية الكبيرة معلقة حتى الساعة 2 فجراً والاحتلال أمام اختبار

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في أول تصريح له بعد إعلان وقف إطلاق النار نقول وبشكل واضح بأننا قد أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون ولكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة، وعلقنا ضربة صاروخية كبيرة كنا أعددناها للعدو.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة متلفزة له:" خضنا في المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس دفاعاً عن مسرى نبينا وقبلة المسلمين الأولى في نذير واضح على زوال الكيان، وخضنا معركة نيابة عن أمة بأكملها تشاهد القدس تذل من حثالة البشرية".

وأضاف أبو عبيدة:"قيادة الاحتلال أمام اختبار حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا"، مضيفاً "لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الاطفال وتدمير الأبراج السكنية".

وتابع قائلاً : "خضنا في المقاومة معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس بكل شرف وإرادة وإقدار نيابة عن أمة بأكملها".