تفاصيل اتفاق الهدئة وموعد سريانها

قال ماهر مزهر المسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس 20/5/2021، أنه نتيجة الجهود المبذولة من الاشقاء المصريين تم ابلاغ قيادة الجبهة الشعبية بان التهدئة ستبدأ الساعة 2 فجر الجمعة.

وفي تفاصيل الاتفاق ذكرت المصادر أن الاتفاق يتضمن تهدئة مؤقتة لحين الاتفاق على بنود التهدئة الدائمة خلال 3 أيام.

كما يتضمن اتفاق التهدئة يتضمن وقف إطلاق النار في كامل فلسطين ووقف التهجير بحي الشيخ جراح.

وأكدت المصادر أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ صباح الجمعة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي..

من ناحيته، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: ‏تثبت المقاومة في كل المحطات أنها درع الشعب وسيفه، والأقدر على تمثيل ضمير شعبنا وتطلعاته، وحماية ثوابت القضية الفلسطينية وردع الاحتلال ومنع عربدته.

فيما قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان: موعد وقف إطلاق النار الساعة الثانية فجراً والمقاومة مستعدة لأي تطور.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، بحسب مصدرين حضرا اجتماع الكابينت، سيوقف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فورا هجماته ضد قطاع غزة، وإذا استمرت حمـاس في إطلاق الصواريخ قبل الساعة الثانية فجرا، فسيعود الجيش إلى الهجوم ويلغى وقف إطلاق النار على الفور.