على وقع الحديث عن تهدئة: غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:30 م
20 مايو 2021
عاجل.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

على وقع الحديث عن تهدئة: غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة

#القدس العاصمة #غزة تحت القصف #غزة تحت النار #سيف القدس

متعلقات