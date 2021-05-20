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على وقع الحديث عن تهدئة: غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:30 م
20 مايو 2021
على وقع الحديث عن تهدئة: غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة
#القدس العاصمة
#غزة تحت القصف
#غزة تحت النار
#سيف القدس
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