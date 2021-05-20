شهاب : على شعبنا أن يتجهز لإعلان الانتصار ولا تصدقوا ما يروجه الاحتلال

قال مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم الخميس 20/5/2021، على شعبنا أن يتجهز لإعلان الانتصار ولا تصدقوا ما يروجه الاحتلال.

وأضاف شهاب في تصريح لـقناة فلسطين اليوم" : نتنياهو يحاول البحث عن انتصار موهوم ولم يجده والمقاومة تقول له نحن من نملك بنك الأهداف ونحدد سير المعركة.

وأكد شهاب، أن هذه جولة من جولات الصراع، والمقاومة أمامها طريق طويل من الإعداد والتجهيز

وتابع:"كل ما يتردد من تسريبات عن التهدئة لا أساس له، والمقاومة لا تبني مواقفها بناءً على تسريبات إعلامية أو تحليلات وتكهنات"