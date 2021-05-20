القيادي عليان: وقف العدون بتفاهم أو عدمه هزيمة استراتيجية "لإسرائيل" وجيشها

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور جميل عليان اليوم الخميس 20/5/2021، أن وقف العدوان "الإسرائيلي" على غزة سواءً بالتفاهم أم بعدمه هزيمةً استراتيجية "لإسرائيل" وجيشها الجبان والمهزوم.

وقال د.عليان في تصريح صحفي:"من المهم استراتيجياً أن تتواصل هذه المعركة المباركة في القدس والداخل المحتل بل في كل أماكن تواجد الفلسطينيين، للمحافظة على المعادلات التي كرستها."

وشدد على أن مواصلة المعركة في القدس والأقصى والشيخ جراح، وتواصل انتفاضة أهلنا في 48، والضفة الغربية، وعلى حدود فلسطين، سيزيد من مأزق العدو ونتنياهو، وسيؤكد أن الفلسطيني هو المنتصر.

وأضاف د.عليان :"يجب أن نتشبث بمعادلة "سيف القدس" في كل الأماكن وبكل الأدوات، للحفاظ على استمراريتها."

وتابع:"فليكن يوم غدٍ الجمعة، يوم غضب وإشعال النار تحت أقدام الصهاينة في كل شبر من أراضينا المغتصبة عام 1948 وفي القدس والضفة."

وزاد:" ما نُلاحظه على حدود فلسطين هذه الأيام أننا أمام لحظة تاريخية، تدفعنا إلى الاستمرار بالحراك شعبياً داخل فلسطين وخارجها وعلى الحدود، هذا الاستمرار سيُفرز غداً أدواته وتشكيلاته التي ستقربنا من النصر، بمشيئة الله."