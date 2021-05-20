اضرار كبيرة بالبنية التحتية ومصادر المياه جراء عدوان الاحتلال على غزة

أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، الخميس، أن العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، نتج عنه تضرر البنى التحتية ومصادر المياه والخطوط الناقلة والشبكات والمضخات والخزانات، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكشف غنيم في مؤتمر صحفي، عقده في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في رام الله، أن العدوان تسبب في نقص كميات المياه المزودة للمنازل بنسبة 50 بالمئة.

ونبه غنيم: إن "محطات التحلية مهددة بالتوقف التام في حال استمرار العدوان".

وتسبب العدوان بتعطل مجموعة كبيرة من آبار المياه الموزعة في عدة محافظات بالقطاع، كليا أو جزئيا، جراء قطع خطوط الكهرباء، والقصف غير المباشر للمناطق المحيطة وخطوط المياه، وفق رئيس سلطة المياه الفلسطينية.

وقال غنيم، إن "استهداف البنى التحتية الحيوية في غزة تفاقم من تردي الوضع الإنساني والمعيشي، في وقت كانت المياه الصالحة للاستخدام الآدمي شحيحة، قبل العدوان".

وفي المؤتمر، طالب المجتمع الدولي بـ "تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة، لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية اللازمة للشعب، ووقف استهداف البنى التحتية".