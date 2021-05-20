تفاصيل جهود حثيثة لوقف العدوان على غزة

شهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة من الجهات الدولية للتوصل لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ورغم تقدم الجهود الدولية والإقليمية للتوصل لوقف إطلاق النار، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي "يتلكأ" في تحديد موعد معين لدخوله حيز التنفيذ، كما علمت "عربي21".

وتشترط المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن أي حديث بشأن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بالهدف الذي وضعته منذ بداية التصعيد، وهو وقف الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ووقف تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح.

وكشفت صحيفة "عربي21" إلى بعض التفاصيل التي حدثت في الساعات الأخيرة، والتي جاءت ضمن حراك دولي وأمريكي ومصري وقطري وأردني.

والأربعاء، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، أنه يتوقع من تل أبيب تخفيف هجومها العسكري على قطاع غزة، فيما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الرئيس الأمريكي كان جادا وحازما في حديثه مع نتنياهو، وأخبره بأن "وقت المزاح" قد انتهى.

قناة "كان" العبرية، أكدت أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الاحتلال الإسرائيلي بشأن وقف العدوان على قطاع غزة، وأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، في محاولة للضغط على إسرائيل من جهة، ومع مسؤولين مصريين حكوميين للضغط على حماس من جهة أُخرى؛ لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

مصدر في المقاومة الفلسطينية، أوضح لـ"عربي21"، أن مصر تخوض محادثات ماراثونية للتوصل لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن.

لم يتم تحديد "ساعة الصفر"

وأوضح المصدر المطلع، أنه حتى اللحظة لم يتم الاتفاق على "ساعة الصفر" لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القاهرة سوف تعلن في بيان رسمي التوقيت المتوافق عليه، والذي لم يجر بعد تأكيده، وما زالت الترتيبات تجري بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على المقترح المصري لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الشق المتعلق بالقدس المحتلة ضمن تلك الشروط.

وأكد مصدر آخر لـ"عربي21"، أن العرض المصري قائم على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار من المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، على أن يتم البدء بمفاوضات غير مباشرة في القاهرة بين الجانبين.

حركة حماس أعلنت، الاثنين الماضي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من "القيادة المصرية"، وجرى فيه تناول الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة.

قناة "12" الإسرائيلية، رجحت أن يدخل وقف إطلاق النار بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ مع ظهيرة يوم الجمعة، لكن مصدرا مطلعا في المقاومة أكد أن المقترح المصري قائم على أن يدخل حيز التنفيذ الخميس، مشددا على أنه "لا ساعة محددة بعد".

مصدر ثالث لـ"عربي21"، أكد وجود اتصالات جرت بين المخابرات الأردنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، دون توضيح أي تفاصيل.

وأشار المصدر في حركة حماس إلى أن اجتماعا يجري بين هنية ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة تور وينسلاند، في الدوحة، لافتا إلى أنه يحمل معه الموقف الإسرائيلي تجاه التطورات الجارية.

ورأى المصدر أنه رغم إبداء الاحتلال الإسرائيلي الموافقة المبدئية على وقف إطلاق النار، إلا أنه يتلكأ في تحديد موعد معين لدخوله حيز التنفيذ.

وأكد المصدر أن الأطراف أبلغوا حركة حماس أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق نار غير مشروط.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أكد في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية، أنه من المحتمل أن يحدث وقف لإطلاق النار في قطاع غزة "خلال يوم أو يومين".

وقال أبو مرزوق: "أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار سوف تنجح.. وأتوقع التوصل لذلك خلال يوم أو يومين"، دون تفاصيل أكثر.