دعوات لاعتبار غدًا الجمعة يومًا للنفير العام في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة

في إطار الجهود الوطنية، لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، دعت القوى الوطنية والإسلامية والتجمعات الشبابية في الضفة المحتلة، اليوم الخميس، إلى اعتبار يوم غد الجمعة، يومًا للنفير العام في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية وغزة والقدس والأراضي المحتلة عام 48.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية، في بيان لها، ضرورة المشاركة في فعاليات صلاة الفجر العظيم ومن ثم التوجه لإشعال كافة نقاط التماس والمواجهة مع قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية وقرب المستوطنات.

وطالبت بضرورة الحشد والمشاركة في الفعاليات والمسيرات الغاضبة التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة والتوجه إلى نقاط التماس وممارسة كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال.

وتأتي هذه الدعوات، في وقت تصعيد فيه قوات الاحتلال من عدوانها على أهالي القدس وحي الشيخ جراح، والفلسطينيين في مناطق (48)، إلى جانب العدوان الهمجي على غزة، والمستمر منذ 10 من مايو الحالي.

وشهدت الجمعة الفائتة العشرات من ساحة المواجهات

الجمعة الماضية، ارتقى11 شهيدا في كافة مدن الضفة الغربية، ضمن الفعاليات المستمرة لدعم القدس وغزة وأراضي الـ48، وفق بيان الصحة الفلسطينية.

وفي غزة، أفادت وزار ة الصحة، عند الساع السادسة مساءً، وفي تحديث لإجمالي لضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة، بارتقاء 232 شهيد من بينهم 65 طفل و 39 سيدة و 17 مسن اضافة الى 1900 اصابة بجراح مختلفة.