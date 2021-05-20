حكومة نتنياهو تبلغ الوسيط المصري رسميًا عزمها وقف العدوان على غزة

أعلنت حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، عزمها لوقف العدوان على قطاع غزة من "جانب واحد".

ووفقًا لقناة الجزيرة التي نشرت الخبر فإن حكومة نتنياهو أبلغت الوسيط المصري رسميًا عزمها وقف العدوان على غزة.

وذكر مراسل الشؤون السياسية بإذاعة جيش الحرب الإسرائيلي: أن إسرائيل لا تريد الالتزام بشيء لأي طرف وهي تريد وقف "إطلاق نار" أحادي الجانب، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تهتم لمطالب المقاومة في غزة.

ويرى المراسل الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال ستسمح لجيش الارهاب بالرد على إطلاق أي صواريخ تطلق من قطاع غزة.

يذكر أن المقاومة اشترطت لوقف اطلاق النار اعادة الهدوء إلى المسجد الأقصى المبارك وعدم تهجير أهالي الشيخ جراح من منازلهم في القدس المحتلة.