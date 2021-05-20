تقديرات "إسرائيلية" بإعلان نتنياهو وقف العدوان على غزة من جانب واحد

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن تقديرات "إسرائيلية" إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف العدوان على قطاع غزة من جانب واحد، خلال الساعات المقبلة.

ورجحت تقديرات من مصدر سياسي "إسرائيلي" لصحيفة "هآرتس" العبرية"، أن نتنياهو سيقدم للموافقة أمام مجلس الوزراء السياسي الامني المصغر "الكابينت" إعلانًا من جانب واحد لوقف العدوان على غزة.

من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر "الكابينت" برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة مجريات العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة المستمر والمتواصل على القطاع لليوم 11 على التوالي.

وعدّت القناة 12 العبرية، أن الاجتماع "الإسرائيلي" يأتي بعد "سلسلة اجتماعات عقدها نتنياهو مع 4 رؤساء مجلس الامن القومي السابقين وبعد جلسات مع قادة الأجهزة الأمنية الشاباك الموساد وقائد الجيش و قائد المنطقة الجنوبية والشمالية".

الصحفي "الإسرائيلي" يوسي يهوشوع، قالت إن "هناك ربما خلافات بين قادة الجيش والمستوى السياسي حيث يرفض كوخافي تحمل الفشل في حال استمرت المعركة".

وأضاف أن جيش الاحتلال يدفع منذ اليوم الثالث لإنهاء العدوان على غزة؛ لأن أي يوم إضافي هو ورطة؛ لكن نتنياهو لا يستطيع تحمل الهزيمة لوحده، ويتابع" "لذلك يريد أن يضحي بكوخافي وبقادة الامن الحاليين والسابقين كي يشركهم بشكل رئيسي بالفشل، ويخرج بعدها بمقطع كالمعتاد لكرر العبارات التي يكررها منذ 13 عاما".