وزارة الأشغال بغزة: 1800 وحدة سكنية تضررت بشكل كامل بفعل عدوان الاحتلال

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة بغزة م. ناجي سرحان، اليوم الخميس، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة بفعل عدوان الاحتلال على قطاع غزة بلغ 16800 منها 1800 وحدة غير صالحة للسكن و1000 وحدة هدمت بشكل كامل.

وأوضح سرحان، في مؤتمر صحفي، أن الوزارة قدمت 2000 دولار للأسر التي هدم بيتها بشكل كامل، و 1000 دولار لمن هدم بيتها بشكل جزئي بالتعاون مع اللجنة القطرية.

وبيّن الوكيل، أن وزارته تعمل على تقييم سريع لمعرفة حجم الوحدات السكنية المهدمة وعدد السكان المتضررين لتقديم اغاثة وبعد انتهاء الحرب سيتم اعادة الفحص والتقييم.

وقال سرحان: إن "سنقوم بإعمار كل بيت دمر بأفضل مما كان، وطمئن الجميع بأن الوزارة سنقوم بواجبها على أكمل وجه، حيث بلغت قيمة الإضرار 350 مليون دولار منها 200 مليون أضرار الحروب السابقة.