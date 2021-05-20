بالصور اصابات بقصف للاحتلال لعمارة سكنية ومنزل وسط غزة وجنوب القطاع

أصيب عدد من المواطنين بينهم طفلين، ظهر اليوم الخميس، بقصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين مدنيين وسط مدينة غزة، وجنوب القطاع.

وأفاد مراسلنا، بإصابة سبعة مواطنين بينهم طفلين، وحالة خطيرة في قصف جوي لعمارة سكنية بالقرب من مسجد فلسطين غرب مدينة غزة، فيما أصيب ثلاثة آخرين بغارة على منزل وسط مخيم الشابورة برفح.

وأشار إلى ان سيارات الإسعاف نقلت المصابين على المستشفى.

ولليوم 11 على التوالي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على سكان غزة، ما اودى باستشهاد 230 شهيداً بينهم 65 طفلاً و 39 سيدة و 17 مسن وإصابة 1710 مواطنًا، علاوة على تدمير المنازل والبنية التحتية.

صور لحظة نقل المصابين جراء قصف عمارة سكنية في غرب مدينة غزة، إلى مستشفى الشفاء:







