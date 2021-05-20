"سرايا القدس" تواصل دك المستوطنات والمدن المحتلة بوابل من القذائف الصاروخية

تواصل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس دك المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بوابل كبير من القذائف الصاروخية ضمن معركة "سيف القدس" لليوم الحادي عشر على التوالي.

وتأتي معركة "سيف القدس" التي تخوضها المقاومة في غزة ضد جيش الاحتلال ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى وأهالي القدس في حي الشيخ جراح.

وجاء رد السرايا اليوم الخميس على النحو التالي:

سرايا القدس تدك موقعي "كسوفيم" و "مارس" الجديد بقذائف الهاون الثقيل.

سـ 11:00ص: سرايا القدس تقصف موقع "كرم أبو سالم" بقذائف الهاون.

سـ 11:10ص: سرايا القدس تقصف موقع "نيريم" بقذائف الهاون.

سـ 11:25ص: سرايا القدس تعاود قصف موقع "كرم أبو سالم" بعدد كبير من قذائف الهاون.

سـ 11:50ص: سرايا القدس تقصف موقع "النصب التذكاري" بعدد من قذائف الهاون.

سرايا القدس تقصف قبل قليل موقع "إيرز" بعدد من قذائف الهاون من عيار 120ملم.

سـ 12:00: سرايا القدس تقصف موقع "كسوفيم" العسكري بقذائف الهاون ووقوع إصابات في صفوف جنود العدو.

سـ 12:25م: سرايا القدس تقصف محطات توريد الطاقة الشمسية في محيط موقع "كرم أبو سالم" بعدد من قذائف الهاون.

سـ 12:20م: سرايا القدس تعاود قصف موقع "كسوفيم" العسكري للمرة الثالثة بقذائف الهاون.

سـ 12:40م: سرايا القدس تقصف موقع "زيكيم" العسكري بعدد من قذائف الهاون.

سـ 01:00م: سرايا القدس تستهدف كافة مغتصبات ومواقع العدو في غلاف غزة برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون الثقيل.

سرايا القدس تقصف قبل قليل المواقع العسكرية "فجة" و "مارس" الجديد و "إيرز" بعدد كبير من قذائف الهاون الثقيل.

سرايا القدس تقصف المواقع العسكرية "زيكيم" و "أبو مطيبق" و "النصب التذكاري" بعدد من قذائف الهاون عيار 120ملم.