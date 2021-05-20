شهيد بالعطاطرة شمال بيت لاهيا والدفاع المدني يحاول إطفاء حريق ضخم شرق غزة

استشهد مواطن، وأصيب آخر بجروح، اليوم الخميس 20/5/2021، في قصف إسرائيلي استهدف شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ليرفع عدد الشهداء في قطاع غزة لـ231 شهيداً.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح وصفت بالخطيرة في قصف صاروخي استهدفهما في منطقة العطاطرة شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ونقلا إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة قد ارتفاع حصيلة الشهداء إلى230 شهيدا، بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، و1710إصابات في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

ومن جهة اخرى تواصل طواقم الدفاع المدني بقطاع غزة التعامل مع حريق كبير اندلع في منجرة بالمنطقة الصناعية "بديكو" شرق محافظة غزة، جراء استهدافها بالقذائف الإسرائيلية.