صور نجاة عائلتي محارب وحدايد من الموت المحقق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:34 م
20 مايو 2021
صاروخ اسرائيلي لم ينفجر
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نجاة عائلتي محارب وحدايد بأعجوبة من الموت المحقق بعد أن سقط صاروخ إسرائيلي من نوع أف 16 على منزل أحد العائلتين الملاصقتين لبعضهما البعض.

وكاد الصاروخ أن يحدث مجزرة حقيقية في خانيونس فجر اليوم الخميس لولا عناية الله، لا سيما وأن أكثر من 30 شخصًا يعيشون في المنزلين.

وأصيب افراد العائلتين بحالة من الذهول عندما وجدوا صاروخ إسرائيلي داخل منزلهم بحجم كبير جدًا مما دفعهم لطلب النجدة والمساعدة من الجهات المختصة.

وأفاد مراسلنا أن الجهات المختصة تأكدت من ابطال مفعول القنبلة ونقلها عبر "شاحنة كبيرة" من المنزل لتصبح لعبة في أيدي أطفال غزة.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي الصور بشكل واسع مما أحدث تفاعل كبير من العرب والمسلمين مع أصحاب المنزلين داعين لهم بالسلامة التامة.

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