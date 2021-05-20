الزراعة: خسائر العدوان "27" مليون دولار

أعلنت وزارة الزراعة في غزة اليوم الخميس 20/5/2021 في اليوم الحادي عشر للعدوان ، إن قيمة الأضرار والخسائر الأولية التي تكبدها القطاع الزراعي في قطاع غزة جراء استمرار العدوان لليوم الحادي عشر على التوالي ارتفعت إلى (٢٧ مليون دولار).

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي لحصر أضرار العدوان، أن الأضرار في قطاعي الانتاج النباتي والحيواني، تتضاعف بشكل يومي نتيجة لاستمرار العدوان، حيث قام مربو الأبقار بإتلاف أكثر من ٣٠ ألف لتر من الحليب، وذلك لعدم القدرة على تسويق هذه الكميات أو استخدامها بمعاملات التصنيع.

كما استهدف الاحتلال بالقصف المباشر وبشكل متعمد أحد مصانع الأعلاف المحلية و مخزن للأعلاف مما أدي إلى تدمير المصنع و المخزن بشكل كلي.

وتوقعت الوزارة أن تتضاعف الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي، نتيجة لتواصل القصف المركز لمئات الدونمات وعشرات المنشآت الزراعية، وكذلك استهداف مخازن ومستودعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مباشر.

وأشارت إلى أن طواقمها الفنية والإدارية في مديريات الزراعة الخمسة في قطاع غزة، ما زالت تستقبل طلبات المتضررين وتتابع عمليات إحصاء الأضرار الأولية بالتواصل مع اللجان المحلية والمزارعين الرياديين، وذلك للحصر والتقييم إلى حين توقف العدوان لمعاينة الأضرار على أرض الواقع.

وقالت الوزارة، إن الأضرار تمثلت بتلف مباشر للأراضي المزروعة بالخضراوات والفواكه وتدمير كلي وجزئي للمنشآت الزراعية و البنية التحتية الزراعية من (خطوط ناقلة وشبكات ري بالإضافة للآبار الزراعية وخزنات المياه والمشاتل)، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بحقول القمح ومزارع تربية الدواجن ومزارع الأبقار، وعدم تمكن المزارعين من الوصول لممارسة عملياتهم الزراعية وتسويق منتجاتهم، علماً أن كثير من المزارعين الذين اضطروا للوصول إلى أراضيهم تم استهدافهم داخل أراضيهم.

وحذرت الوزارة من حدوث كارثة حقيقية في قطاع الانتاج الحيواني بسبب استمرار اغلاق المعابر، منوهة إلى أن الأعلاف الخاصة بالدواجن والأغنام والأبقار لم تعد تكفي بالمطلق لتغذية الحيوانات، فضلاً عن نفوق كميات كبيرة من الدواجن نتيجة للقصف المباشر للمزارع أو عدم تمكن أصحابها من الوصول إليها.

وفيما يخص قطاع الصيد، أشارت الوزارة إلى أن الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير من الخسائر المباشرة والمتمثلة في الانقطاع عن العمل داخل البحر، موضحةً أنه يضاف إلى ذلك الخسائر اليومية و التي تزيد عن نصف مليون دولار من المنتجات النباتية و الأسماك التي لم يتم تصديرها بشكل يومي نتيجة اغلاق المعابر.