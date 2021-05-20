محدث الصحة بغزة: 230 شهيداً بينهم 65 طفلاً و 39 سيدة و 17 مسن وإصابة 1710 اصابة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الخميس 20/5/2021 عن ارتفاع حصيلة الشهداء في اليوم الحادي عشر للعدوان على قطاع غزة لـ 230 شهيداً بينهم 65 طفلاً و 39 سيدة و 17 مسن وإصابة بالإضافة الى إصابة 1710 آخرين.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أن عدد الإصابات جراء العدوان بلغ 1710 إصابة بجراح مختلفة، منها 55 إصابة شديدة الخطورة، و400 إصابة في الأجزاء العلوية منها 153 إصابة في الرأس والرقبة.

وأضاف القدرة، أن من بين الإصابات 470 طفلا و 310 سيدة.

وطالبت الصحة، الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من اجل فتح المعابر لوصول المساعدات الصحية والوفود الطبية وتسهيل حركة الجرحى والمرضى من والى قطاع غزة.

كما حذر القدرة، من مخاطر استهداف منظومة الكهرباء في قطاع غزة لما لها من تداعيات خطيرة على عمل المنظومة الصحية وخدماتها الحيوية وتلف الادوية الحساسة والتطعيمات وتعطل الأجهزة الطبية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تنظر بقلق شديد إزاء تشريد نحو 70 الف مواطناً باتوا في ظروف صحية ومعيشية غير مناسبة في 52 مركزاً للإيواء، مشيرا على أنها قد تسارع من احتمالية حدوث موجة ثالثة من وباء كورونا وانتشار الامراض المعدية والجلدية التي قد يتعذر على الطواقم الصحية متابعتها بالشكل الأمثل.