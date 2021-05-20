"الجهاد الاسلامي" تدين تصريحات وزير خارجية المانيا وتؤكد هذا تبرير للقتل والابادة

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس بشدة تصريحات وزير الخارجية الألماني حول حق "إسرائيل" الدفاع عن نفسها، مؤكدة ان تلك التصريحات تبرر القتل والابادة ولا تشجع على وقف العدوان.

ووصفت الحركة على لسان الناطق الاعلامي باسمها أ. طارق سلمي، تصريحات الخارجية الألمانية بالعنصرية والجاهلية التي لا ترى الحقيقة إلا من الزاوية التي تخدم المصالح الاستعمارية للغرب والكيان الصهيوني.

وقال سلمي في تصريح صحفي: "إن مقاومة الشعب الفلسطيني هي حق طبيعي ومشروع في ظل التعنت والارهاب الصهيوني".

وأضاف: "لقد استخدم الاحتلال الإسرائيلي كل أشكال القوة في قمع المقدسيين والاستيلاء على منازلهم، ولا يمر يوم دون اراقة الدماء الفلسطينية البريئة بفعل ارهاب المستوطنين الذين يحميهم جيش الاحتلال ويبرر جرائمهم".

وأوضح أن غياب العدالة عما يجري من عدوان بحق شعبنا هو الذي خلق مناخاً شجع الاحتلال على الصلف والقتل.

وحمل أ. سلمي الاحتلال مسؤولية قتل الأطفال وتدمير المنازل وكل ما حل من دمار ممنهج في قطاع غزة.