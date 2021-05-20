بالصور الاحتلال يثأر من البنية التحتية في قطاع غزة ويدمر شوارع رئيسية

يواصل الاحتلال "الاسرائيلي" في العدوان على قطاع غزة ولليوم الحادي عشر على التوالي استهداف البنية التحتية بشكل كبير وخاصة الشوارع في كافة مناطق القطاع ، لتكون البنية التحتية الهدف الثاني للاحتلال بعد قصف منازل المواطنين الأمنيين .

الاحتلال ومنذ بداية عدوانه يسعى لإحداث اكبر خراب في القطاع ، حيث اعلن المكتب الاعلامي الحكومي بالأمس عن خسائر اولية للعدوان في البنية التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من ٣٢٢،٣ مليون دولار، منها: ٢٤٦،٧ مليون دولار الخسائر المبشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة ٧٥،٦ مليون دولار.

قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية وفجر اليوم ، قاموا بتدمير 7 منازل سكنية تعود لعائلة "منزل لعائلة الغمري ، ومنزل لعائلة الأسطل ، و منزل لعائلة الخوالدة ، منزل لعائلة الخزندار. بالإضافة الى منزل في حي الصبرة ، وأخر في مخيم البريج وجباليا.

ودمرت طائرات الاحتلال شارع الصفطاوي الحيوي، والذي يربط مدينة غزة بمحافظة الشمال، والشارع المؤدي إلى سوق معسكر جباليا من مفترق الشهداء الستة، وحتى مفترق بركة أبو راشد، وألحق أضرارا مادية فادحة في منازل المواطنين، والمحال التجارية، وشبكات المياه،

ويشار الى انه ومنذ بداية العدوان بلغت خسائر البنية التحتية شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات مياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت أكثر من ٢٧ مليون دولار،

هذه الأضرار هي تقديرات أولية للخسائر لعدم الانتهاء من حصر كافة المنشآت والبنى التحتية المتضررة ولصعوبة الوصول لبعض المناطق جراء العدوان.



























