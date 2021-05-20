اتصالات عقيمة ..وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع اشكنازي خفض العدوان في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس 20/5/2021، إنه تحدث مع نظيره "الإسرائيلي" غابي أشكينازي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع خفضا للتصعيد.

وكتب بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “تحدثتُ مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي حول جهود إنهاء العدوان في "إسرائيل" والضفة الغربية وغزة، والذي أدى لاستشهاد مدنيين أمنيين في قطاع غزة والقدس ، بمن فيهم الأطفال. وتتوقع الولايات المتحدة أن ترى خفضا للتصعيد على طريق وقف إطلاق النار”.

تمادي الاحتلال في المسجد الاقصى فجر الاحداث في كافة الاراضي الفلسطينية ، وقطاع غزة الذي هب لنجدة المسجد الاقصى ، حيث تجاوز الاحتلال كافة الشرائع الدولية وشن عدواناً واسعاً أدى لاستشهاد 257 فلسطينياً منذ بداية العدوان .