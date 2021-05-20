متابعة اولاً بأول ..العدوان على غزة في اليوم الـ11 ..شهداء واصابات ودمار واسع

يتواصل العدوان على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي ، موقعاً مزيداً من الشهداء والاصابات والدمار والخراب ، دون أي مراعاة لكافة المناشدات الدولية التي يتم اطلاقها لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة .

حيث أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس، جراء سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة وشمال وجنوب القطاع.

وشنت أكثر من 30 غارة عنيفة حتى اللحظة، استهدفت خلالها طرقاً رئيسية، ومواقع، وأراضٍ شمال مدينة غزة، وفي بلدة جباليا شمال القطاع، وفي محافظة خان يونس جنوبا، ما أدى إلى إصابة 13 مواطناً بجروح مختلفة، تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات، لتلقي العلاج.

وأضاف، أن القصف الهمجي أدى إلى تدمير شارع الصفطاوي الحيوي، والذي يربط مدينة غزة بمحافظة الشمال، والشارع المؤدي إلى سوق معسكر جباليا من مفترق الشهداء الستة، وحتى مفترق بركة أبو راشد، وألحق أضرارا مادية فادحة في منازل المواطنين، والمحال التجارية، وشبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي.

"فلسطين اليوم" ونظراً للأحداث المتتالية في قطاع غزة تواصل مواكبة الاحداث على الساحة أولاً بأول :

وفيما يلي احداث اليوم الحادي عشر :

8:25 استهداف منزل في منطقة المشتل شمال غرب مدينة غزة

7:46 إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة

6:17 شهيدة و5 جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في خان بونس