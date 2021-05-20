استشهاد سيدة وعشرات الاصابات فجر اليوم الحادي عشر للعدوان على غزة

استشهد يوم أمس الأربعاء وفجر اليوم الخميس (الحادي عشر للعدوان على غزة) 13 فلسطينيًا جراء استهدافهم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي.

وقد شنّت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات على المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية لقطاع غزة فجر اليوم.

ووفقًا لمراسلنا فإن الغارات استهدفت منازل المدنيين اضافة إلى طرقات والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن الغارات تركزت في مناطق الشمال لا سيما منطقتي جباليا والصفطاوي.

واستشهد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة أمس الأربعاء، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 231 شهيدا.

وكثف جيش الاحتلال غاراته على مناطق عدة في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، ما أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في غارة استهدفت منزلا في خان يونس جنوبي القطاع.

كما أصيب 4 أطفال من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بينما تعرض منزل آخر للقصف في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي غارة اخرى في جباليا شمال قطاع غزة أصيب 4 فلسطينيين بجراح مختلفة.