إصابات في سلسلة غارات "إسرائيلية" عنيفة وسط وشمال القطاع

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، سلسلة من الغارات استهدفت منازل واراضي زراعية وسط وشمال القطاع.

وأفاد مراسلنا ان طائرات الاحتلال استهدفت منزلا سكنيا لعائلة الكحلوت في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بـ3 صواريخ ، أدي إلى إصابة أربعة مواطنين بجراح تم نقلهم الى مستشفى الاندونيسي شمال القطاع.

كما استهدفت منزلا لعائلة الغفري قرب محطة تمراز في شارع الجلاء وسط المدينة بصاروخين أسفر عن تدمير المنزل بشكل كامل وتسويته بالارض دون وقوع إصابات.

كما أغارت طائرات الاحتلال على أراضي زراعية شمال قطاع غزة والشارع العام لجباليا من الشهداء الستة وحتى بركة أبو راشد بعدد من الصواريخ ادت لاحداث اضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين دون وقوع إصابات.

صور: لبعض ما احدثته الغارات في الشارع العام لجباليا





