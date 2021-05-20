زراعة غزة: 30 ألف لتر حليب يتم اتلافها يوميًا نتيجة عدوان الاحتلال

قالت وزارة الزراعة بغزة، أن مربو أبقار الحليب، يعانون في هذه الأيام بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب ضروس من قبل الاحتلال من أضرار بالغة بسبب إتلافهم لعشرات الآلاف من ليترات الحليب التي تنتجها مزارعهم بسبب الحرب القائمة من قبل الاحتلال على قطاع غزة منذ عشرة أيام متتالية.

وأدي العدوان "الإسرائيلي" إلى تعرض مربي الابقار لخسائر كبيرة، كغيرهم في مختلف مجالات الإنتاج الحيواني، حيث يوجد في قطاع غزة حوالي 2000 رأس من أبقار الحليب التي تنتج يوميًا ما يقرب من 40 ألف لتر من الحليب الطازج والذي يتم بيع أغلبه لمصانع الحليب المحلية والباقي يتم تصنيعه منزليًا وإنتاج الجبنة البلدية وبيعه في الأسواق المحلية. زفقًا للوزارة.

ويعاني مُربي الأبقار من مصائب وكوارث عديدة أهمها عدم توفر الأعلاف اللازمة لإطعام مواشيهم بسبب إغلاق المعبر لليوم العاشر على التوالي وعدم دخول الأعلاف إلى قطاع غزة، إضافة لعدم قدرتهم على تسويق وبيع الحليب المُنتج والتي تقدر كمية المُتلف يوميًا منه بحوالي 30 ألف لتر وذلك بسبب إغلاق مصانع الألبان المحلية التي كانت تقوم بشراء الحليب منهم وعدم قدرتهم من الوصول لمزارعهم ورعاية ابقارهم وأيضًا ضعف القدرة الشرائية في الأسواق المحلية كما أن الكمية المتبقية من الحليب المنتج يتم تصنيعه إلى جبنة بيضاء بلدية وتباع في الأسواق بنصف السعر الطبيعي.

يشار الى أن ما تم اتلافه من حليب منذ بداية الحرب وحتى اللحظة، بلغ حوالي 300 ألف لتر من الحيلب والذي تقدر قيمته بحوالي أكثر من 250 الف دولار.