4 إصابات في استهدف منزلا سكينا في منطقة الضابطة الجمركية جنوب خانيونس

أصيب فجر اليوم الخميس، أربعة مواطنين بجراح في استهداف طائرات الاحتلال لمنزلا سكنيا جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان ان طائرات الاستطلاع الصهيونية استهدفت منزلا يعود لعائلة محارب في منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق خان يونس بصاروخ واحد على الأقل ، ما أدي إلى إصابة أربعة مواطنين وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها الهجمي على قطاع غزة لليوم الحادي عشر ما أدى الى ارتقاء 227 شهيداً، من بينهم 64 طفلا و38 سيدة و17 مسناً حسب أخر تحديث صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة