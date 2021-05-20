الصليب الأحمر: المواطنون في غزة بحاجة إلى هدنة إنسانية من العدوان

قال "فابريزيو كاربوني"، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المواطنين في قطاع غزة بحاجة إلى هدنة إنسانية من العدوان، بالاضافة الى ترميم منازلهم وإصلاح أعمالهم التجارية، التي تضرر الكثير منها.

وأضاف، كاربوني، أن ما يزيد من معاناة الأشخاص ويثقل كاهلهم أنهم لا يعرفون إذا كان التنقل لمجرد مسافاتٍ قصيرة أو قضاء أبسط الأمور آمنًا، بعد أكثر من أسبوعٍ من القتال.

وأوضح، أن العاملون في المجال الإنساني يحتاجون إلى القدرة على التنقل من مكان إلى آخر ومقابلة الناس والاستماع إليهم من أجل تقييم احتياجاتهم والاستجابة لها بتقديم المساعدة اللازمة.

وقال كاربوني، انه تم "إبلاغ كلا الجانبين بأننا سنتحرك تدريجيًا اعتبارًا من الغد ونعزز استجابتنا للاحتياجات الملحة، ويقع على عاتق كلا الطرفين مسؤولية قانونية واضحة لتيسير تلك الإجراءات والتحركات، ولا سيما، في ظل الظروف الراهنة".