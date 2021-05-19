"أمن السرايا" يحذّر بشأن الأخبار المتداولة حول التهدئة

حذر جهاز أمن سرايا القدس، اليوم الأربعاء، من التعاطي مع الأخبار المتداولة حول التوصل لاتفاق تهدئة.

وقال الجهاز في تعميم، :" في هذه الأثناء يتم تداول أخبار غير مؤكدة حول إمكانية حصول تهدئة بين المقاومة في غزة من جهة والعدو الصهيوني من جهة أخرى، تلجم عدوانه وتوقف عنجهيته.

وأضاف " وعلى ضوء ذلك فإن الحديث الإعلامي عن التهدئة لا يعني أنها قد تمت بالفعل أو إقترب حصولها، فالمعطيات التي أمامنا لغاية اللحظة أن المعركة مستمرة ورد العدوان قائم".

وتابع :" لذا نهيب بكم مجاهدينا الأطهار بالبقاء على درجة عالية من اليقظة والجهوزية والحذر، فنحن أمام عدو غادر ومخادع، لم نعهد عليه إحتراماً لإتفاقات أو معاهدات، فلا تنزلوا عن الجبل أيها الرماة الأفذاذ، فأرواحكم وأرواح من تقفون على حمايتهم أمانة في أعناقكم".

وأكمل :" لا تعتبروا أن التهدئة المزعومة دخلت حيز التنفيذ سوى إذا تم إعلان ذلك من قبل إعلام المقاومة الرسمي، وجرى إبلاغكم بها رسمياً".