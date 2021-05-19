تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
30° - 29°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.26
يورو
3.92
جنيه مصري
0.21
دينار أردني
4.6
جنيه إسترليني
4.54
الرئيسية
اسرائيليات
تفاصيل الخبر
إصابة مستوطن في "أوفكيم" بعد إطلاق المقاومة رشقة صاروخية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:03 م
19 مايو 2021
إصابة مستوطن في "أوفكيم" بعد إطلاق المقاومة رشقة صاروخية
#اصابة
#غزة تحت القصف
متعلقات
إصابة مستوطن في الرأس بعد إطلاق النار تجاهه في مدينة اللد
07:23 م
بالصور
التاسعة بتوقيت البهاء: سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية على مدينة "تل أبيب"
09:12 م
القناة 13 العبرية: إصابة مستوطن في عسقلان بجراح خطيرة من شظايا صاروخ
02:43 ص
إصابة مستوطن "إسرائيلي" في القدس المحتلة
06:30 م
عاجل