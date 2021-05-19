إصابة مستوطن في "أوفكيم" بعد إطلاق المقاومة رشقة صاروخية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:03 م
19 مايو 2021
ارشيفية
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إصابة مستوطن في "أوفكيم" بعد إطلاق المقاومة رشقة صاروخية

#اصابة #غزة تحت القصف

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