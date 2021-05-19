اصابة صهيوني بقذيفة هاون على حدود غزة

أصيب صهيوني بجروح متوسطة، مساء الأربعاء، بشظايا قذيفة هاون سقطت في "غلاف غزة".

ولم توضح المصادر الصهيونية، ما إذا كان المصاب جنديًا من جيش الاحتلال التي تتواجد على حدود القطاع ضمن القوات البرية التي تقصف القطاع بالمدفعية، أو مستوطنًا من سكان المستوطنات المجاورة للقطاع.

وأوضحت أن المصاب نقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو مصاب بشظايا وقد أخل إلى غرفة العمليات.

وذكرت مصادر عبرية، أيضا، أن ستة أشخاص وصلوا عصر، الاربعاء، إلى المستشفيات إثر إصابتهم خلال الهروب إلى الملاجئ، خلال تعرض عدد من المدن المحتلة لرشقات من الصواريخ أطلقتها المقاومة من قطاع غزة، عصر اليوم.

وقالت المصادر العبرية، إنه قد أُدخل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع منذ بدء الحرب على قطاع غزة، قبل 10 أيام، 291 مصابًا من بينهم 13 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى، كما وصل إلى مستشفى برزلاي في عسقلان، 384 إصابة، ما زال 8 منهم يتلقون العلاج في المستشفى.