الاردن تسيّر قافلة مساعدات إلى فلسطين

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية إلى فلسطين، وضمن حملة "بردا وسلاما يا فلسطين"، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وتتكون القافلة من ثلاث شاحنات تحمل مواد طبية وإغاثية مقدمة من المملكة المغربية، والتي كانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية استلمتها بداية هذا الأسبوع، وقامت بالتنسيق ليصار إلى إرسالها وبأسرع وقت ممكن ليتم تسليمها إلى وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: "تستمر الهيئة بتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية وإرسالها تباعًا وحسب التوجيهات الملكية السامية، وضمن الحملة التي أطلقناها الأسبوع الماضي "بردًا وسلامًا يا فلسطين" وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ونعمل جاهدين على تلبية الاحتياجات الواردة من الضفة الغربية وقطاع غزة".

بدوره، قال سفير المملكة المغربية لدى الأردن سيدي محمد خالد الناصري: "بناءً على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرسال المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين، تم استقبال طائرتي المساعدات وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يوم الأحد الماضي، واليوم يتم تسيير القافلة للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين".