بالصور متضامنون يواصلون المشاركة في المسيرات ببلجيكا تنديدًا بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

يواصل فلسطينيون ومتضامنون من جنسيات عربية وأجنبية عدة، اليوم الأربعاء، المشاركة في المسيرات الشعبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، تنديدًا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، ونصرةً ودعمًا للقدس وأهالي حي الشيخ جراح.

ورفع المشاركون في المسيرة أمام مقر المفوضية الأوروبية، إعلام فلسطين ولافتات وشعارات وهتافات تندد بجرائم الاحتلال المتصاعدة على المدنيين وبيوتهم في غزة، منها ارتكاب الاحتلال مجازر بشعة بحق عائلات بأكملها، وتطالب بوقف تلك الانتهاكات فورًا.

وأفاد الاعلامي الفلسطيني المقيم في بلجيكا، أحمد فراسيني، لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن مئات المتضامنين خرجوا في مسيرة تضامنية في بروكسل، استكمالاً للجهود الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني والمنددة لانتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها العدوان على غزة.

وأكد فرسيني، أن الفعاليات التضامنية مع الفلسطينيين في أوروبا وصلت إلى مستويات عالية، في ظل استمرار العدوان على غزة، الذي اسفر عن ارتقاء استشهاد وجرحى وتدمير المنازل والابراج السكنية والبنية التحية.

وأوضح الاعلامي، أن الوقفة الشعبية اليوم هي رسالة للمفوضية الأوروبية وردًا على عجزه أمس نحو الاتفاق على بيان موحد من شأنه وقف جرائم الاحتلال بحق المواطنين، والاكتفاء بإصدار بيان باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي اقتصر الدعم للفلسطينيين انهم ضحايا وليس أصحاب قضية.



وشدّد فراسيني، على ضرورة معالجة المجتمع الدولي الأوضاع الساخنة في فلسطين جراء اعتداءات الاحتلال المتصاعدة، مشيرًا إلى أن الأمر في المفوضية الاوروبية يحتاج إلى حلول عميقة وحقيقة وليس حلول تتبنى وجهة نظر المدافعين عن حقوق الانسان باعتباره كيان سياسي.

وقال الاعلامي الفلسطيني: إن "دول الاتحاد الاوروبي تعاملت بعواطفها وأحاسيسها الأمر الذي وصل إلى بناء دولة الكيان على أرض فلسطين، مشدّدًا على أن الاتحاد بحاجة إلى تطوير أداءه من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وحريته.

وتشهد عدة دول في انحاء العالم، تنظيم وقفات وفعاليات ومسيرات شعبية تندد جرائم الاحتلال وعدوانه على سكان قطاع غزة، وأهالي القدس وحي الشيخ جراح، حيث يواجه سكان الحي موجه تهجير جديدة ينظمها مستوطنين بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو "الإسرائيلية".

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 1620 إصابة بجراح مختلفة منها جراء استمرار العدوان.

وفي الداخل المحل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حوالي 1800 مواطنًا فلسطينيًا خلال موجة التصعيد الحارية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وسجل نادي الأسير الفلسطيني، 1800 حالة اعتقال داخل المدن المحتلة وتعرف بمناطق (48) منذ أبريل/نيسان الماضي، فيما وصل عدد المعتقلين منذ بداية تصاعد المواجهة إلى أكثر من 1800 فلسطيني/ة من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومرضى.

وأكد البيان، أن موجة الاعتقالات الراهنة تُشكّل الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015 من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها.