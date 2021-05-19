اللواء سلامي: نقف مع الشعب الفلسطيني حتى النهاية

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية عالمية، مشيراً إلى أن اليوم ظهرت فلسطين جديدة الى الساحة تحمل بدل الحجارة صواريخ قادرة على استهداف جميع اهداف وقواعد الاحتلال.

واضاف في كلمته خلال تجمع حاشد للشعب الإيراني، اليوم الأربعاء، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، في ساحة "الإمام الحسين" عليه السلام في مدينة طهران: نحيي الشعب الفلسطيني البطل في غزة.

وتابع اللواء سلامي: نؤكد لهم اننا نقف الى جانبهم دائما، نحن نقف مع الشعب الفلسطيني الى النهاية وهذا عهد ابدي.

وأردف: نعلن مجدداً دعمنا للشعب الفلسطيني، فحرب فلسطين ليست خاصة بالفلسطينيين فقط، بل هي نموذج لحرب المسلمين مع المستكبرين في العالم.

وأكمل: بعض الانظمة العربية لجأت للتطبيع مع كيان الاحتلال ظنا منها ان هذا الكيان قوي لايمكن تهديده.

واستطرد قائد الحرس الثوري قائلا: ما يجري في فلسطين المحتلة ملحمة سماوية جسدها يوم القدس.

وتابع سلامي: لقد شاهدنا التفجيرات التي تعرضت لها مواقع مهمة في كيان الاحتلال ما يدل على هشاشة هذا الكيان.

وأشار قائد الحرس الثوري أنه للمرة الاولى انطلقت الاف الصواريخ نحو تل ابيب بعد تصاعد جرائم الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.

وعن هشاشة دفاعات الاحتلال الاسرائيلي، قال سلامي: كل المنصات الصاروخية الضخمة للاحتلال عجزت امام صواريخ المقاومة. وأشار إلى أن "اول مجموعة غادرت كيان الاحتلال كانت من الاميركان ما يدل على ان اميركا باتت غير قادرة بعد على حماية هذا الكيان."

ولفت قائد الحرس الثوري إلى أنه "ولاول مرة ينزل اعضاء الكنيست الى الملاجئ لحماية انفسهم من صواريخ المقاومة."

واكمل اللواء سلامي: اليوم ينزل عشرات الالاف في العالم الى الشوارع رافعين علم فلسطين في ظل تصدع السياسة الغربية.

وجاء في كلمته أيضاً: اليوم ظهرت فلسطين جديدة الى الساحة تحمل بدل الحجارة صواريخ قادرة على استهداف جميع اهداف وقواعد الاحتلال.

وبين أن فلسطين اليوم اصبحت عالمية لم تعد مقتصرة على الضفة والقطاع. وأعلن أن دماء الشهداء الفلسطينيين ستزهر النصر القادم.

وأعلن اللواء سلامي دعم إيران لفلسطين قائلاً: نعلن اننا وكما في السابق نقف داعمين لاحبائنا في فلسطين.

وشدد قائد الحرس الثوري على أن "هزيمة اسرائيل اليوم هي هزيمة اميركا ايضا". وأكد أن كيان العدو وخلفه أمريكا محكومون بالهزيمة والفشل.

وأكد أن "أمريكا تمضي في مسار الهزيمة والفشل في المنطقة وهذا نراه في هزيمتها في الملف النووي". كما أكد أن اميركا اصبحت ايضا مهزومة امام ايران في المفاوضات النووية.

ولفت قائد الحرس الثوري إلى أن "الشعب الايراني العزيز ارغم العدو على الانحناء امامه بفضل الباري تعالى."

وعن الشعب اليمني، قال اللواء سلامي: اليمنيون ايضا تمكنوا من ارغام الاعداء وآل سعود على الهزيمة.