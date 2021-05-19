بينهم سيدة حامل وطفلة.. طيران الاحتلال يرتكب مجزرة بشعة بحق مدنيين وسط قطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين بينهم سيدة حامل وطفلة وأصيب آخرين، عصر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مدنيًا في المحافظة الوسطى من قطاع غزة، بدون سابق إنذار او تحذير.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد مواطن وزوجته الحامل وابنته تبلغ من العمر عامين وسيدة فيما اصيب ستة آخرين بغارة جوية من طيران الاحتلال على منزل يعود لعائلة "صالحة" مقابل مسجد البخاري في دير البلح.

وأوضح أن سيارات الإسعاف وصلت المكان، ونقلت جثامين الشهداء إلى المستشفى.

وفي منطقة جحر الديك شرقي المحافظة الوسطى، ذكر مراسلنا، ان قوات الاحتلال قتلت مزارع من عائلة البورنو (63 عامًا)، مشيرًا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى الأقصى.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في احدث إحصائية لها، صباح اليوم، ارتفاع ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 222 شهيداً منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً، بعد ارتقاء اربعة شهداء فجراً وواحد ظهراً .

وارتقى ثلاثة منهم جراء قصف أحد الشقق السكنية بشارع الشهداء وسط مدينة غزة ، بالإضافة الى استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين في قصف منزله قرب مقبرة الشيخ رضوان ، بالإضافة الى ارتقاء شاب جراء استهداف شارع القرم بجباليا.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.