الأوقاف بغزة: طائرات الاحتلال دمرت 3 مساجد كليًا وعمار أنصار والوقفية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الأربعاء، أن طائرات الاحتلال دمرت ثلاثة مساجد تدميراً كلياُ، وعمارة أنصار الوقفية، على مدار العدوان المستمر على القطاع.

وأشارت الأوقاف، إلى أن الاستهدافات "الإسرائيلية" نجم عنها تضرر (35) مسجداً وكنيسة بأضرار جزئية.

وأفاد وزارة الصحة بغزة، في احدث إحصائية لها، صباح اليوم، ارتفاع ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 222 شهيداً منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً، بعد ارتقاء اربعة شهداء فجراً وواحد ظهراً .

وارتقى ثلاثة منهم جراء قصف أحد الشقق السكنية بشارع الشهداء وسط مدينة غزة ، بالإضافة الى استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين في قصف منزله قرب مقبرة الشيخ رضوان ، بالإضافة الى ارتقاء شاب جراء استهداف شارع القرم بجباليا.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.