منذ ابريل.. قوات الاحتلال تعتقل 1800 مواطنًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حوالي 1800 مواطنًا فلسطينيًا خلال موجة التصعيد الحارية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسجل نادي الأسير الفلسطيني، 1800 حالة اعتقال داخل المدن المحتلة وتعرف بمناطق (48) منذ أبريل/نيسان الماضي.

ووصل عدد المعتقلين منذ بداية تصاعد المواجهة إلى أكثر من 1800 فلسطيني/ة من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومرضى.

وأكد البيان، أن موجة الاعتقالات الراهنة تُشكّل الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015 من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها.

واعتقل أكثر من 900 فلسطيني من الأراضي المحتلة عام 1948، منذ 9 مايو/أيار الجاري، فيما وصل عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس منذ بداية شهر أبريل الماضي إلى أكثر من 900 حالة.

وجرى الإفراج عن معظم المعتقلين لكن بشروط، فيما بقي غالبية المعتقلين من محافظات الضفة الغربية.