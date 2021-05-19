نقابة المحامين تطالب الأمم المتحددة بتحمل مسؤولياتها حيال جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، مؤسسة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية حيال جملة من الانتهاكات والجرائم المرتكبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والأماكن المقدسة في الضفة والقدس المحتلتين.

وقالت نقابة المحامين، إنها "سملت مذكرة بواسطة مكتب المفوض العام لحقوق الإنسان في مدينة رام الله، تضمنت جملة جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبتها الدولة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وتضمنت ما يجري حتى اللحظة من أعمال قتل وإبادة جماعية في قطاع غزة، والانتهاك المستمر للأماكن المقدسة وتطويع القضاء "الإسرائيلي" لخدمة المشاريع الاستيطانية، كما يجري حاليا بحي الشيخ جراح في القدس.

وأوضحت النقابة، أن المذكرة القانونية تأتي في إطار سلسلة الخطوات القانونية التي بدأتها نقابة المحامين مع الشركاء في النقابات العربية والدولية، لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية، وصولاً إلى محاكمة الدولة القائمة بالاحتلال وقادة آلة الحرب الإسرائيلية، أمام المحاكم الدولية والمحاكم المحلية للدول.