الجهاد الإسلامي: المقاومة تواصل ضرباتها للبلدات المحتلة والمعركة عنوانها "القدس"

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تواصل ضرباتها البلدات المحتلة، وأن المعركة عنوانها "القدس".

إليك نص التصريح الصادر عن حركة الجهاد الإسلامي:

قوة المقاومة وبسالة رجالها تجبر الاحتلال على الالتزام بوقف اعتداءاته على القدس و أهلها ، وسيكون بمقدور المقاومة مواصلة ضرباتها لتثبيت هذا القدس كعنوان أساسي لن يسمح للاحتلال أبداً بالعربدة على أهلها.

ضربات سرايا القدس وفصائل المقاومة ستطال العمق الصهيوني ، والنار ستردع الاحتلال عن قصف المنازل واستهداف الامنين.

صواريخ المقاومة ستكشف محاولات الكذب والتضليل التي يسعى نتنياهو من ورائها لصناعة انتصار على حساب الدماء البريئة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 7 شوال 1442هـ، 19 مايو 2021م