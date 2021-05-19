جيش الاحتلال يقر بفشله اغتيال قائد "القسام" محمد الضيف

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال أقر ليلة أمس بفشله مرتين في اغتيال محمد الضيف، القائد العام لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" خلال العدوان العسكري الحالي على قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية"، فإن المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إن "الجيش الإسرائيلي حاول مرتين خلال العملية الحالية بالقطاع استهداف الضيف دون جدوى".

وأضاف محدث الاحتلال، في تصريحات صحفية، أن جيشه حاول من عدة زوايا وبأسلحة مختلفة من الجو مهاجمة موقع سري وعميق تحت الأرض حيث تواجد محمد الضيف دون أن يتمكن من تحقيق هدفه.

كما حاول الاحتلال اغتيال ما لا يقل عن سبعة قياديين آخرين في "حماس"، أصيب بعضهم، لكن جميعهم نجوا من الموت، بحسب المصدر ذاته.

وأشار إلى أنه بذلك يكون قائد "القسام" قد نجا من سبع محاولات اغتيال تراكمية على مر السنين.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يواصل جيش الاحتلال عبر أذرعه العسكرية البرية والجوية والبحرية شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفاً منشآت عامة، ومنازل مدنية، ومؤسسات حكومية.

وأفاد وزارة الصحة بغزة، في احدث إحصائية لها، صباح اليوم، ارتفاع ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 222 شهيداً منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً، بعد ارتقاء اربعة شهداء فجراً وواحد ظهراً .

وارتقى ثلاثة منهم جراء قصف أحد الشقق السكنية بشارع الشهداء وسط مدينة غزة ، بالإضافة الى استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين في قصف منزله قرب مقبرة الشيخ رضوان ، بالإضافة الى ارتقاء شاب جراء استهداف شارع القرم بجباليا.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.