العفو الدولية: الاحتلال اظهر تجاهلاً مروعًا لارواح المدنيين في غزة

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أظهر تجاهلاً مروعًا لأرواح المدنيين الفلسطينيين من خلال شنه غارات جوية استهدفت مباني سكنية، أسفر عن استشهاد عائلات بأكملها، بينهم أطفال وسيدات، إلى جانب تدمير منازل وابراج سكنية وبنية تحتية.

وأفادت المنظمة الدولية، بأنها وثقت أربع هجمات مميتة شنها جيش الاحتلال على منازل سكنية دون سابق إنذار.

وحثت المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة فتح تحقيقًا بشكل عاجل في هذه الهجمات، التي يرفضها القانون الدولي.

بدوره، قال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، صالح حجازي، إنَّ "هناك نمط مروع يظهر قيام الكيان المحتل بشن غارات جوية على غزة مستهدفة المباني السكنية ومنازل العائلات".

وأضاف حجازي، ان الاستهدافات أدى في بعض الحالات إلى دفن عائلات بأكملها تحت الأنقاض عندما انهارت المباني التي كانوا يعيشون فيها. مشيرًا إلى أنه "في الحالات الموثقة أدناه، لم يتم توجيه إنذار مسبق للسكان المدنيين للسماح لهم بمغادرة المكان".

واعتبر حجازي، هجمات الاحتلال المتعمدة ضد المدنيين هي "جرائم حرب"، لافتًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها "تحقيق جارٍ حول الوضع في فلسطين ويجب أن تحقق في هذه الهجمات على وجه السرعة بوصفها جرائم حرب".

وشدّد على ضرورة أن تنظر الدول في ممارسة الولاية القضائية العالمية على أولئك الذين يرتكبون جرائم حرب.

وتابع: إنَّ "الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى تأجيج نمط الهجمات غير القانونية وإراقة دماء المدنيين، وهو ما وثقناه مراراً وتكراراً أثناء الهجمات العسكرية الإسرائيلية السابقة على غزة".

وأفاد وزارة الصحة بغزة، في احدث إحصائية لها، صباح اليوم، ارتفاع ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 222 شهيداً منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً، بعد ارتقاء اربعة شهداء فجراً وواحد ظهراً .

وارتقى ثلاثة منهم جراء قصف أحد الشقق السكنية بشارع الشهداء وسط مدينة غزة ، بالإضافة الى استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين في قصف منزله قرب مقبرة الشيخ رضوان ، بالإضافة الى ارتقاء شاب جراء استهداف شارع القرم بجباليا.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.

وأكدت وزارة الصحة، أن العدوان "الإسرائيلي" يستمر على المدنيين العزل والطواقم الطبية والمؤسسات المدنية والصحية في قطاع غزة بكل ضراوة مستخدماً فيه الاحتلال قوة تدميرية هائلة مخالفة للمواثيق الدولية.