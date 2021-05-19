محدّث.. "سيف القدس" لليوم الـ 10: رشقـات السرايا تتواصل رداً على العدوان على قطاع غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها اليوم الأربعاء، عن مواصلة القصف الصاروخي للمدن والمغتصبات المحتلة والمواقع العسكرية في غلاف غزة برشقات صاروخية ثقيلة ووابل كبير من قذائف الهاون، في إطار معركة سيف القدس لليوم العاشر على التوالي، والتي خاضتها المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.

ووجهت سرايا القدس رشقاتٍ صاروخيةً ثقيلة تجاه مدينة تل أبيب، وذلك رداً على العدوان الصهيوني واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

ودكت السرايا صباح اليوم كافة مواقع العدو العسكرية ومغتصبات مجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية.

واعترف العدو بوقوع أضرار في عدد من المباني في مجمع أشكول جراء القصف الأخير لسرايا القدس، ورصدت السرايا هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه بقذائف الهاون، كما تم رصد هبوط الطيران المروحي في موقع "كسوفيم" العسكري بعد قصفه بقذائف الهاون الثقيل.

وفي عملية مشتركة استهدفت سرايا القدس بالإشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع كرم أبو سالم وأميتاي وحشودات العدو شرق رفح بقذائف الهاون الثقيل.

ومنذ بداية معركة سيف القدس، اعترف العدو بمقتل صهيونياً بينهم عدد من الجنود وأصيب المئات، بعضهم في حال الخطر، جراء سقوط صواريخ سرايا القدس والمقاومة على المغتصبات والمدن المحتلة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى ورداً على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ العاشر من شهر مايو الجاري.

وجاء حصاد سرايا القدس لليوم الـ10 لمعركة سيف القدس على النحو التالي:

سـ 10:00ص: سرايا القدس تدك موقع "مارس" الجديد شرق خانيونس بقذائف الهاون الثقيل.

سـ 10:00ص: سرايا القدس تدك موقعي "نير عوز" و "صوفا" بقذائف الهاون عيار 120 ملم.

سـ 10:00ص: سرايا القدس تدك كافة مواقع ومغتصبات مجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية.

سرايا القدس: تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون.

سـ 12:00: في عملية مشتركة.. سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين تدكان موقع كرم أبو سالم وأميتاي وحشودات العدو شرق رفح بقذائف الهاون الثقيل.

سـ 01:05م: سرايا القدس تدك موقع "كسوفيم" العسكري بقذائف الهاون الثقيل وتم رصد هبوط الطيران المروحي في الموقع.

سـ 02:00م: سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية ثقيلة باتجاه المدن المحتلة رداً على العدوان واستهداف المدنيين.

سـ 02:00م: سرايا القدس تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة.