جوال: عودة عمل شبكة الاتصالات بشكل تدريجي بالمناطق الجنوبية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:49 م
19 مايو 2021
مقر جوال
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تمكنت شركة جوال من إعادة تشغيل شبكتها بشكل تدريجي في المناطق الجنوبية من قطاع غزة بعد تعرض عدد من الخطوط الرئيسية والبديلة لشبكة الألياف الضوئية للتدمير بالكامل جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة التي تتواجد بها. هذا وتمكنت طواقمنا من ربط خطوط احتياطية لإعادة وصل الشبكة بشكل سريع. وفي حال استمرار العدوان الإسرائيلي بقصف لخطوط الألياف الضوئية والأبراج الخاصة بالشركة ستكون شبكتنا عرضة لانقطاعات أخرى، علماً أنه تم فعلياً قصف عدد منها خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وبناء عليه، تعمل طواقمنا، ضمن الإمكانيات والظروف المتاحة على الأرض، بشكل حثيث لصيانة وإصلاح الأضرار الحاصلة أولاً بأول وبأسرع وقت ممكن ليبقى مشتركونا على اتصال في هذه الأوقات العصيبة.

#شركة جوال

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