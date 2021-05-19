بالصور غزة الجريحة في اليوم العاشر للعدوان على غزة .. جرائم بحق الاطفال والمدنيين

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مدار عدوانه المتواصل والمتصاعد على قطاع غزة، مجازر بشعة ضد المواطنين المدنيين الأبرياء ترتقي لجرائم "حرب إنسانية" وفق القواعد والقوانين الدولية، فيما تواصل قصف اهداف مدنية دون سابق إنذار أو تحذير.

لليوم العاشر على التوالي، تقصف طائرات ومدفعية وبحرية الاحتلال جميع المناطق في محافظات غزة الخمس، بما فيها المكتظة بالسكان والابراج السكنية، آخرها استهداف عمارة في شارع الشهداء وسط مدينة غزة، اسفرت عن ارتقاء شهيد واصابة آخرين.

إلى جانب ذلك، قصف الطائرات "الإسرائيلية" الشوارع والمفترقات وعيادات طبية ورياض أطفال ومراكز خدماتية ومؤسسات إعلامية، في إطار تصعيدها العنيف على القطاع، في حين، شجبت المؤسسات الإنسانية والحقوقية استهداف هذه الاماكن على اعتبار أنها أماكن مدنية لا يجوز قصفها.

وأفاد وزارة الصحة بغزة، في احدث إحصائية لها، صباح اليوم، ارتفاع ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 222 شهيداً منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً، بعد ارتقاء اربعة شهداء فجراً وواحد ظهراً .

وارتقى ثلاثة منهم جراء قصف أحد الشقق السكنية بشارع الشهداء وسط مدينة غزة ، بالإضافة الى استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين في قصف منزله قرب مقبرة الشيخ رضوان ، بالإضافة الى ارتقاء شاب جراء استهداف شارع القرم بجباليا.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.

وأكدت وزارة الصحة، أن العدوان "الإسرائيلي" يستمر على المدنيين العزل والطواقم الطبية والمؤسسات المدنية والصحية في قطاع غزة بكل ضراوة مستخدماً فيه الاحتلال قوة تدميرية هائلة مخالفة للمواثيق الدولية.



















