شمالي: (الاونروا) ستعمل خلال الأيام المقبلة لتأمين ممر آمن لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أكد مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة ماتيس شمالي، اليوم الأربعاء، أن الوكالة ستعمل خلال الأيام المقبلة لتأمين ممر آمن لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

جاءت كلمة ماتيس شمالي، في وقت يشهد فيه قطاع غزة عدوانًا مستمرًا ومتصاعدًا لليوم العاشر على التوالي، أدى لتدمير بيوت وابراج سكنية وبنية تحتية، وعملية نزوح لسكان المناطق الشرقية نحو مدارس (الاونروا) في داخل القطاع، علاوة على ارتقاء 22 شهيدا 1500 إصابة بجراح مختلفة.

كما طال القصف العنيف خدمات الكهرباء والمياه والانترنت، ما أدى لتوقفها في بعض المناطق من القطاع عن المواطنين.