تقرير حكومي: ١٠٧ ألف مواطن نازح في غزة جراء العدوان وهدم ١٨٤ ألف منزل بشكل كلي

أصدر المكتب الاعلامي الحكومي بقطاع غزة ظهر اليوم الاربعاء 19/5/2021 ، تقريراً يوجز كافة الخسائر المادية والبشرية جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي .

وقال المكتب الاعلامي خلال بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ان هذا العدوان أسفر عن ارتقاء ٢١٩ شهيدا منهم: ٦٣ طفلا ٣٦ امرأة ١٦ مسن، فيما وصل عدد الجرحى إلى ١٥٣٠ جريحا جلهم من النساء والأطفال، بالإضافة الى نزوح أكثر من ١٠٧ ألف مواطن من منازلهم بسبب القصف، منهم ٤٤ ألف في مراكز الإيواء وأكثر من ٦٣ ألف خارج المراكز لدى الأقارب .

وفيما يلي نص التقرير كاملاً :

يتواصل عدوان الاحتلال الغاشم على أبناء شعبنا لليوم العاشر، حيث شنت طائرات المحتل ومدفعيته وبوارجه الحربية أكثر من ١٨١٠ غارة واعتداء منذ بداية العدوان، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

🔸بلغت غارات الليلة الماضية أكثر من ١٩٤ غارة نفذتها طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، وتركز القصف شرق مدينة غزة وجنوب القطاع.

🔸وقد أسفر هذا العدوان لارتقاء ٢١٩ شهيدا منهم: ٦٣ طفلا ٣٦ امرأة ١٦ مسن، فيما وصل عدد الجرحى إلى ١٥٣٠ جريحا جلهم من النساء والأطفال.

خلّف العدوان واقعا انسانيا صعبا سيما مع نزوح أكثر من ١٠٧ ألف مواطن من منازلهم بسبب القصف، منهم ٤٤ ألف في مراكز الإيواء وأكثر من ٦٣ ألف خارج المراكز لدى الأقارب .

وقد خلّف العدوان خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من ٣٢٢،٣ مليون دولار، منها: ٢٤٦،٧ مليون دولار الخسائر المبشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة ٧٥،٦ مليون دولار، وفق التالي:

-قصف منازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من ١٣٣٥ وحدة ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر مالا يقل عن ١٢،٨٨٦ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.

-قصف أبراج سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي عدد ١٨٤، وهدم كلي لحق ب ٣٣ مقر إعلامي، فضلا عن أضرار لمئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما يقارب ٩٢ مليون دولار.

-قصف ٧٤ مقر حكومي ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وقد بلغت تقديرات الخسائر المباشرة ٢٣ مليون دولار.

-تضرر ٦٦ مدرسة ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

-قصف مزارع حيوانية وأراضي زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت ٢٤ مليون دولار.

-خسائر مباشرة بقيمة ٤٠ مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء قصفها ومنها قصف المنطقة الصناعية واستهداف عدد من المصانع بشكل مباشر.

-قصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات مياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت أكثر من ٢٧ مليون دولار.

-خسائر مباشرة بقيمة ٢٢ مليون دولار في قطاع الطاقة جراء قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء.

-تضرر عشرات المركبات بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر أكثر من ٥،٥ مليون دولار.

-تضرر شبكات اتصالات وانترنت ومحولات ومعدات، بقيمة وصلت ٦،٥ مليون دولار.

-تعرض ٣ مساجد للهدم بشكل كلي وتضرر ٤٠ مسجد بشكل بليغ وكنيسة واحدة، ومبنى وقفي من خمسة طوابق ومرافق وقفية جراء القصف، وبلغ تقدير خسائرها المادية المباشرة ٥ مليون دولار.

-*هذه الأضرار هي تقديرات أولية للخسائر لعدم الانتهاء من حصر كافة المنشآت والبنى التحتية المتضررة ولصعوبة الوصول لبعض المناطق جراء العدوان.*

- يستمر إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر.

-جريمة الاحتلال المستمرة خلفت واقعا إنسانيا صعبا سيما مع نزوح آلاف العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وأيضا منع إمدادات الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين بسبب إغلاق المعابر وحتى الأعلاف اللازمة للحيوانات، ومنع دخول الوقود لمحطة الكهرباء، وهو ما يعد جريمة إنسانية وحرب إبادة بحق أبناء شعبنا جميعا في قطاع غزة.