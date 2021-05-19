جيش الاحتلال يواصل قصفه للمنازل والمناطق الشرقية والغربية في قطاع غزة

تواصل مدفعية وزارق وطيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصفها المناطق الشرقية والغربية بما فيها منازل المواطنين في محافظات غزة الخمس، لليوم العاشر على التوالي.

وأفاد مراسلنا، بأن مدفعية الاحتلال تواصل إطلاق القذائف المختلفة اتجاه المناطق الشرقية في المحافظة الشمالية والجنوبية بكثافة، أدى لتضرر عدة منازل للمواطنين واشعال النيران.

وأشار إلى أن المدفعية استهدفت منزلاً في شارع القرمان شرق بيت حانون واشتعال النيران فيه، وأنباء عن وقوع ستة اصابات بين صفوف المواطنين بداخله وسيارات الدفاع المدني والاسعاف تهرع إلى المكان

وأفادت مصادر طبية، بأن الاستهداف الاخير لمنطقة بيت حانون، أسفر عن استشهاد شاب من عائلة حمد.

وفي المناطق الغربية، تستهدف بحرية الاحتلال شواطئ السودانية غرب شمال غزة.

وفي محافظة خانيونس، قصف الطيران الحربي قبل قليل منزلاً مكون من طابقين في بني سهيلا شرقي المحافظة، أدى لتدمير المنزل كاملاً، دون وقوع إصابات.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء استمرار العدوان على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي لـ 222 شهيداً منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً، بعد ارتقاء اربعة شهداء فجراً وواحد ظهراً.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.