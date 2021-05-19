قصف مدفعي عنيف جدًا شرق حي الشجاعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:47 م
19 مايو 2021
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قصف مدفعي عنيف جدًا شرق حي الشجاعية

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