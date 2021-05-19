مؤثر جدًا: اخر ما كتبه الشهيد الصحفي ابو حسين

ترك الشهيد الصحفي يوسف أبو حسين ذكرى ستظل خالدة في أذهان الصحفيين عندما تمنى الشهادة قبل ساعات من أن تكتب له عبر صاروخ اسرائيلي قاتل.

ونشر صديقه عبد القادر معين حمدان جزءًا من محادثة بينه وبين الشهيد يوسف حيث بدأ يوسف حديثه بالقول: "وكتيش نروح عالجنة ونخلص"، "كل يوم بحس حالي غريب".

ويضيف يوسف: "أنا أصلا مكاني مش هون أبدًا".

هذه الكلمات المؤثرة أبكت جميع زملائه الصحفيين الذين قرأوا كلماته باستمرار كأنه كان يودعهم ويدرك أن اللقاء مع الله كان قريبًا جدًا.

واستشهد الصحفي يوسف بغارة اسرائيلية فجر اليوم الاربعاء 19-5-2021 استهدفت منزله الكائن في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.



