مؤثر جدًا: اخر ما كتبه الشهيد الصحفي ابو حسين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:50 م
19 مايو 2021
الشهيد يوسف ابو حسين.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

ترك الشهيد الصحفي يوسف أبو حسين ذكرى ستظل خالدة في أذهان الصحفيين عندما تمنى الشهادة قبل ساعات من أن تكتب له عبر صاروخ اسرائيلي قاتل.

ونشر صديقه عبد القادر معين حمدان جزءًا من محادثة بينه وبين الشهيد يوسف حيث بدأ يوسف حديثه بالقول: "وكتيش نروح عالجنة ونخلص"، "كل يوم بحس حالي غريب".

ويضيف يوسف: "أنا أصلا مكاني مش هون أبدًا".

هذه الكلمات المؤثرة أبكت جميع زملائه الصحفيين الذين قرأوا كلماته باستمرار كأنه كان يودعهم ويدرك أن اللقاء مع الله كان قريبًا جدًا.

واستشهد الصحفي يوسف بغارة اسرائيلية فجر اليوم الاربعاء 19-5-2021 استهدفت منزله الكائن في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

187297673_306443014290766_1862120849666727154_n.jpg
 

متعلقات