أبو حسنة: استمرار إغلاق معبر "كرم أبو سالم" سيخلق أزمة وكارثة في غزة

حذّر عدنان أبو حسنة، مستشار الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء 19/5/2021 ، من أن استمرار إغلاق سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة، سيخلق أزمة حقيقية في غزة.

وقال أبو حسنة خلال تصريحات لوكالة وفا الرسمية ، إن "استمرار إغلاق المعبر "كرم أبو سالم" بالتأكيد سيخلق أزمة حقيقية في قطاع غزة ويدفع الأمور باتجاه كارثة أكبر".

وكشف أبو حسنة، عن أن "48 ألف مواطن نازحا في 58 مدرسة بمختلف مناطق قطاع غزة"، هربوا من منازلهم التي دمرت وتعرضت للقصف الصاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي ومن مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية على مدار أيام العدوان المتواصل على غزة.

وشدد أبو حسنة، على أن إغلاق معبر كرم أبو سالم يؤثر في الوضع الإنساني في قطاع غزة بصفة كاملة، مشيراً إلى أن غزة بحاجة إلى وقود ومواد غذائية وإلى المواد الأساسية، وبحاجة إلى الاحتياجات الصحية العاجلة التي تأتي عبر المعبر.

أما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد نزوح أكثر من 52 ألف مواطن من مساكنهم، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة، والتي خلفت دمار نحو 450 مبنى كلياً أو جزئياً في القطاع.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة، جينز ليركي، أن حوالي 47 ألفا من النازحين وجدوا لهم مأوى في 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة، مشيراً إلى أن 132 مبنى دمرت بالكامل جراء غارات الطيران الإسرائيلي على القطاع، إضافةً إلى إلحاق أضرار جسيمة بـ 316 مبنى، بينها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، مخلفاً 219 شهيداً وأكثر من 1500 جريح غالبيتهم أطفال ونساء ودمار مهول في البنايات السكنية والبنى التحتية.