هآرتس: أوقفوا العملية العسكرية فهي بلا إنجازات والهجمات عقيمة

طالبت صحيفة هآرتس "الاسرائيلية " اليوم الاربعاء 19/5/2021 بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة ،قائلةً " كفى!! أوقفوا العملية العسكرية ، فهي بلا إنجازات - على الرغم من خطاب المستويين العسكري والسياسي فإن هجمات "إسرائيل" الآن عقيـمـة .

وقالت الصحيفة أن حركتي حماس والجهاد الاسلامي ، ستستبدل قادتها اللذين اغتالتهم "إسرائيل" بآخرين وستُستعاد القدرات العسكرية للتنظيمين قريباً وسيتبين أنها أكثر تطوراً وخطورة من السابق، كما كان الحال بعد كل الحروب السابقة ضد غزة .

وتابعت " لا يوجد حل عسكري لـ غزة، كما أن عملية حارس الأسوار لن تغير هذا الواقع - يجب إيقافها على الفور".