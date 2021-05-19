هآرتس: أوقفوا العملية العسكرية فهي بلا إنجازات والهجمات عقيمة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:25 ص
19 مايو 2021
غزة -تصعيد -ترقب
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طالبت صحيفة هآرتس "الاسرائيلية " اليوم الاربعاء 19/5/2021 بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة ،قائلةً " كفى!! أوقفوا العملية العسكرية ، فهي بلا إنجازات - على الرغم من خطاب المستويين العسكري والسياسي فإن هجمات "إسرائيل" الآن عقيـمـة .

وقالت الصحيفة أن حركتي حماس والجهاد الاسلامي ، ستستبدل قادتها اللذين اغتالتهم "إسرائيل" بآخرين وستُستعاد القدرات العسكرية للتنظيمين قريباً وسيتبين أنها أكثر تطوراً وخطورة من السابق، كما كان الحال بعد كل الحروب السابقة ضد غزة .

وتابعت " لا يوجد حل عسكري لـ غزة، كما أن عملية حارس الأسوار لن تغير هذا الواقع - يجب إيقافها على الفور".

#الاحتلال #اغيثوا غزة #اغيثوا الشيخ جراح #اغيثوا القدس #غزة_تحت- القصف

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