منصور : "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب في غزة وعائلات بأكملها قد استشهدت

قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الأربعاء 19/5/2021، إن "إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، وأن عائلات بأكملها قد استشهدت، ونزح أكثر من 50 ألف مواطن من أماكن سكناهم".

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة، بعثها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، السفير الصيني تشانغ جيون، ورئيس الجمعية العامة، التركي فولكان بوزكير.

وأضاف منصور أن العدوان الإسرائيلي يمثل "انتهاكا صارخا وخطيرا لكل القواعد والقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة، والتي لا تزال غير منفذة حتى يومنا هذا".

وأكد "ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا العدوان العسكري الإسرائيلي، واتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي".

كما تطرّق منصور في رسائله إلى "استمرار استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948".

واعتبر أن "هذا التمييز الصارخ ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل هو دليل إضافي على مكانة إسرائيل كنظام فصل عنصري".

وحث منصور المجتمع الدولي على "الاستجابة لنداءات الدعم الإنساني.. لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين".

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ويشار الى ان عدد الشهداء في الضفة ارتفع ، منذ 7 مايو/ أيار الجاري، إلى 26 شهيدا ونحو 4 آلاف جريح .

وبلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، والمتواصل منذ 10 مايو/ أيار الجاري، 221 شهيدا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة، بجانب 1500 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

بينما قُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، بحسب "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية.